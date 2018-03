Encontrada morta mulher arrastada por ribeira em Castro Verde

Teixeira Correia e Cláudia Luís Hoje às 18:11 Facebook

Dois carros foram arrastados pelas águas de uma ribeira, este domingo, em Castro Verde. Quatro pessoas foram resgatadas com vida. Uma mulher morreu.

O acidente ocorreu às 16.38 horas na estrada que liga Entradas e São Marcos de Ataboeira, em Castro Verde.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, as três pessoas que ocupavam uma das viaturas sofreram ferimentos ligeiros. Um homem com cerca de 70 anos que ocupava o segundo veículo foi resgatado mais tarde, pelas 18.20 horas. A sua mulher, com idade aproximada, que estava dada como desaparecida, foi encontrada sem vida no interior do automóvel, confirmou, entretanto a GNR.

Fonte da GNR avançou ainda que os condutores das duas viaturas terão tentado atravessar a ribeira quando foram arrastadas pela corrente. O nível de água da Ribeira de Terges e Cobres costuma subir em dias de chuva, havendo, ainda assim, quem arrisque passar.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros de Castro Verde, Ourique e Aljustrel, GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Beja.