Drone da Força Aérea volta a cair um mês e meio depois

Um drone da Força Aérea Portuguesa operado a partir da Base Aérea 11, em Beja, caiu na tarde desta quinta-feira, numa propriedade agrícola perto de Odivelas, no concelho de Ferreira do Alentejo.

O JN confirmou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, "a queda da aeronave não tripulada de descolagem e aterragem vertical (VTOL)", que ocorreu às 15.26 horas, na zona da Barragem de Odivelas, onde viria "a ser localizada".

Para o local, foram mobilizados 18 operacionais dos bombeiros de Ferreira do Alentejo e Alvito e da GNR, apoiados por sete viaturas, acabando a aeronave por ser localizada por militares da Base Aérea 11, mais a norte do local onde inicialmente se pensava tivesse caído.

O aparelho será o mesmo que sofreu um acidente idêntico no dia 3 de setembro e que levou à suspensão das operações de aeronaves não tripuladas. Recorde-se que, na ocasião, a aeronave caiu junto à barragem Trigo de Morais, na freguesia do Torrão, concelho de Alcácer do Sal. Na altura, as operações foram suspensas, tendo a Força Aérea efetuado no passado dia 7 de outubro um voo noturno, durante o qual, segundo o site da Força Aérea, "monitorizou um incêndio em fase de extinção".

O JN contactou hoje as Relações Públicas da Força Aérea, que adiantou estar "a ser preparado um comunicado com mais informações", resumiram.

Este é um dos 12 drones que a Força Aérea adquiriu por 4,5 milhões de euros para a vigilância florestal, mas a maior parte está inoperacional por dificuldades técnicas.