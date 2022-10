Padaria de Mértola vence prémio do melhor pão de Portugal

A padaria Seara de Pão, de São Miguel do Pinheiro, ganhou a distinção "O Melhor dos Melhores" e medalha de ouro no 11.º Concurso Nacional de Pão. A empresa Costa, Esperança, Dias e João, de São Pedro de Sólis, ganhou a medalha de ouro, dentro da categoria de pão alentejano. Ambas ficam no concelho de Mértola.

O "Pão de São Miguel" obteve a distinção "Melhor dos Melhores" no 11.º Concurso Nacional de Pão Tradicional Português que o CNEMA realizou em conjunto com a associação Qualifica/oriGIn Portugal. O objetivo principal do concurso foi premiar, promover, valorizar e divulgar o genuíno Pão Tradicional Português.

O concelho de Mértola volta assim a conquistar os máximos prémios do concurso uma vez que para além da distinção "O Melhor dos Melhores", conquistada pela Seara de Pão, a Costa, Esperança, Dias e João, conquistou a medalha de ouro, dentro da categoria do pão do Alentejo.

Ao contrário de outros setores, a panificação, nomeadamente o pão alentejano, viveu a pandemia de forma diferente e a crise não chegou a um dos principais símbolos da região. O pão foi um dos alimentos mais procurados pelos portugueses, tendo o consumo do pão tradicional do Alentejo até aumentado.

A Seara de Pão é uma empresa familiar que foi fundada em maio de 2006, pela mãe, a Dona Iria e dois filhos, Jorge e Manuela, de São Miguel do Pinheiro. Produz diariamente mais de 600 pães, que são distribuídos em Beja (padaria própria), no Algarve e vendidos aos consumidores. Desde final do ano passado uma empresa distribuidora faz chegar o "Pão de São Miguel" a Lisboa e a outras cidades do país.

"A falta de mão-de-obra especializada e a interioridade são dois fatores de entrave ao aumento de produção, sem perder as características, depois de ganhar estes prémios", revela Jorge Marques.

Além da distinção "O Melhor dos Melhores" e da medalha de ouro no 11.º Concurso Nacional de Pão de 2022, a Seara de Pão já ganhou mais duas medalhas de ouro e duas de prata.

Padaria de S. Pedro de Sólis

A empresa Costa, Esperança, Dias e João, Lda., que conquistou a medalha de ouro do concurso de 2022 na categoria dedicada ao pão da região, tem também no seu palmarés um prémio de "O Melhor dos Melhores", e mais 3 medalhas de ouro e duas de prata.

São Miguel do Pinheiro uma freguesia de padarias

Na União de Freguesias que aglutina São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Sólis e São Sebastião dos Carros, estão localizadas as 13 padarias existentes no concelho de Mértola, que continuam a fabricar um pão alentejano genuíno e especifico e, definido como: "um pão rijo e duradoiro, um pão à moda antiga".