André Ventura tomou posse como deputado da Assembleia Municipal de Moura

André Ventura, presidente do partido Chega, tomou posse, na manhã deste sábado, como deputado na Assembleia Municipal de Moura, cargo para o qual foi eleito nas eleições autárquicas do passado dia 26 de setembro.

O ato decorreu na Praça dos Restauradores, em Santo Aleixo da Restauração, freguesia localizada a 30 quilómetros da sede de concelho e que integra a União de Freguesias com Safara, onde o Chega conseguiu um dos nove mandatos na assembleia de freguesia.

"Já tomei posse como deputado Municipal da Assembleia Municipal de Moura. Um orgulho trabalhar pelas populações mais esquecidas do país", escreveu Ventura, no Twitter.

Na sequência do balanço das presidenciais onde o líder do Chega ganhou a Marcelo Rebelo de Sousa em duas freguesias, Póvoa de São Miguel e Sobral da Adiça, candidatou-se à Assembleia Municipal de Moura com o objetivo "ganhar a câmara e a assembleia municipal", o que não veio a conseguir, sendo, no entanto, o Chega, o partido muleta para o Partido Socialista ter a maioria nos dois lugares.

Nas eleições para a Câmara Municipal, o PS conseguiu três mandatos, tantos quantos a CDU e um do Chega, o que lhe permite "ser a solução" governativa para o Executivo socialista, liderado por Álvaro Azedo. Desconhece-se se os socialistas vão propor a aliança ao Chega, com a atribuição de pelouros a Cidália Figueira, a eleita do partido de Ventura nas autárquicas

Na Assembleia Municipal de Moura, o PS conseguiu oito mandatos contra sete da CDU e seis do Chega, a que se juntam cinco presidentes da Junta de Freguesia, o que no total confere 11 mandatos aos socialistas, oito aos comunistas, seis ao Chega e um a Independentes.