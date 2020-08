Casamento com cerca de 100 pessoas limitado a menos de 20 pela GNR

Teixeira Correia Hoje às 17:55 Facebook

A GNR impediu a maioria das cerca de 100 pessoas de etnia cigana presentes num casamento de continuar na festa, na aldeia da Póvoa de São Miguel, no concelho de Moura.

A cerimónia foi realizada num terreno cedido pela Junta de Freguesia de Póvoa de São Miguel (JFPSM), a pista de motocrosse da aldeia, localizada junto à EN386, que faz a ligação a Moura.

A cedência foi feita com a promessa e o parecer da Autoridade de Saúde Pública (ASP) de que a mesma deveria cumprir as regras de segurança impostas pelo Governo no combate à pandemia de covid-19: o máximo de 20 pessoas, a desinfeção das mãos com álcool-gel, uso de máscaras e o cumprimento do distanciamento social.

A celebração teve início da manhã de sexta-feira e deveria decorrer ao longo do fim-de-semana. No seguimento de uma denúncia feita à GNR, militares do posto e do destacamento de Moura, comandados pelo Alferes Pascoal, compareceram no local cerca das 14 horas, tendo percebido que o número de pessoas era muito superior ao que estava determinado.

"Comprovou-se que existia um grande número de pessoas e que não cumpriam as determinações das autoridades de saúde", disse o major Nuno Santos, porta-voz do Comando Territorial de Beja (CTBeja) da GNR.

A ação dos militares contou com a cooperação do patriarca e "a maior parte das pessoas deixaram a festa, que ficou reduzida aos familiares diretos e aos noivos, num número inferior às 20 pessoas e terminou ao final da noite", acrescentou o major Nuno Santos.

O oficial confirmou que "foi feita participação ao Ministério Público (MP) de Moura, sobre as irregularidades detetadas", salientando que "não houve necessidade de utilizar outras valências da Guarda, que estavam prontas para intervir", concluiu.

Na sua página de Facebook, o presidente da Câmara de Moura, Álvaro Azedo, referiu que "o Serviço Municipal de Proteção Civil se manifestou contra a realização da festa".

Álvaro Azedo disse, ainda, que solicitou "ao comando do destacamento da GNR e ao presidente da junta, que o ajuntamento fosse terminado com a maior celeridade possível."