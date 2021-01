Encerradas escolas de Moura e Amareleja durante 15 dias

Teixeira Correia Hoje às 00:01 Facebook

A Direção-Geral de Saúde aprovou o encerramento das escolas em Moura e Amareleja, face ao aumento do número de casos ativos de covid-19 nos estabelecimentos de ensino de escola de Moura e de Amareleja.

Nesta terça-feira e durante um período de 15 dias, encerram todos os estabelecimentos de ensino do 2.º ciclo, 3.º ciclo e secundário, bem como a Escola Profissional de Moura, ficando em funcionamento os estabelecimentos do 1.º ciclo e pré-escolar. Em Amareleja, são encerrados todos os níveis de ensino na Escola sede, mantendo-se em funcionamento as Escolas Polo (1.º ciclo e pré-escolar) de Póvoa de São Miguel, Safara e Santo Aleixo da Restauração.

No Agrupamento de Escolas de Moura há neste momento 8 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, 7 turmas e 16 professores em vigilância ativa / isolamento. No Agrupamento de Escolas de Amareleja verificam-se 9 casos ativos de COVID-19; 7 turmas e 18 professores em vigilância ativa / isolamento.

A proposta de encerramento foi feita às autoridades de saúde pública depois de uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, onde estiveram presentes os diretores dos agrupamentos de escolas de Moura e de Amareleja, destinada a analisar a situação epidemiológica do concelho.

No decurso do encontro foi feito o ponto de situação relativamente ao impacto que a pandemia está a ter junto da comunidade escolar do concelho e a subida do número de pessoas em vigilância ativa nos estabelecimentos de ensino das duas localidades.

O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) revelou que esta segunda-feira há o registo de 16 novos casos ativos no concelho, designadamente 11 em Moura, 3 em Amareleja, 1 em Sobral da Adiça e 1 em Santo Amador. Verificou-se a recuperação de 18 pessoas, sendo 10 em Moura e 8 em Amareleja, mas, também 2 óbitos, 1 em Safara e 1 em Amareleja.

Na globalidade, o concelho de Moura conta com 247 casos recuperados e 172 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, sendo 70 na cidade de Moura, 96 em Amareleja, dois em Póvoa de São Miguel, dois em Santo Amador, um em Safara e um em Sobral da Adiça.