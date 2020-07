Primeira morte no surto de covid-19 de Moura

Teixeira Correia Hoje às 15:09 Facebook

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura (SMPCM) e a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) anunciaram, ao início da tarde desta sexta-feira, o registo do primeiro óbito de um doente no concelho de Moura, relacionado com o surto de Póvoa de São Miguel.

A aldeia foi o quarto foco no município, com o registo de 31 casos positivos, um dos quais se encontrava internado no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja. A vítima é um homem de 87 anos, que não estava internado.

A última informação do SMPCM, datada das 19 horas de quinta-feira, dava conta que no Município de Moura há agora 47 casos positivos, três dos quais estavam internados na unidade hospitalar bejense. Além dos referidos 31 casos em Póvoa de São Miguel, há mais 16 casos em outros dois aglomerados, sendo dez em Amareleja e seis em Moura. Por contactos com diretos com casos confirmados como positivos, há 50 pessoas em vigilância ativa no domicílio.

Desde que, no passado dia 18 de março, foram conhecidos os primeiros infetados na região, no total, e de acordo com os dados sempre divulgados pelo SMPCM, já foram confirmados 132 casos positivos de covid-19, sendo que 85 estão dados como recuperados.

Com esta morte em Póvoa de São Miguel, ainda não contabilizada no relatório de hoje da DGS, esta é a terça vítima no distrito de Beja, depois de dois casos mortais na cidade de Beja. No total, o Alentejo passa a ter 22 vítimas mortais, sendo que as restantes 19 se registaram em Reguengos de Monsaraz, resultante de um surto num lar.