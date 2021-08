Homem sofre queimaduras de primeiro grau no incêndio de Odemira

Teixeira Correia Hoje às 17:28 Facebook

Um homem, de 20 anos, sofreu queimaduras de primeiro grau na zona do tórax e será transportado para o Hospital de Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém

Segundo apurou o JN junto de fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, o ferido foi atingido pelas chamas do incêndio que lavra desde as 13.14 horas desta quarta-feira na freguesia de Sabóia, concelho de Odemira.

A mesma fonte revelou que "o homem foi assistido e estabilizado por uma ambulância do INEM e vai ser transportado de ambulância para o hospital", acrescentado que a situação "é menos grave do que se esperava inicialmente", concluiu.

O incêndio teve início na zona da localidade de João Martins, freguesia de Sabóia, e mobiliza mais de 230 bombeiros e 12 meios aéreos, que procuram extinguir as chamas que consomem mato e povoamento florestal.

A operação de combate às chamas envolve meios dos bombeiros e da Força Especial de Proteção Civil, bem como da AFOCELCA, GNR e Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).