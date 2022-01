Mulher de 44 anos morre em despiste de viatura que conduzia

Teixeira Correia Hoje às 11:35, atualizado às 13:29 Facebook

Uma mulher morreu na manhã deste sábado na sequência do despiste do veículo ligeiro em que seguia no Itinerário Principal (IP) 8, no concelho de Serpa.

O despiste do ligeiro de passageiros ocorreu ao quilómetro 53 do IP8, junto à Herdade das Bernardas, à entrada de Vila Verde de Ficalho, tendo o alerta sido dados às 08.52 horas, de acordo com informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja.

A vítima mortal é uma mulher de 44 anos, a única ocupante da viatura, residente na aldeia de A-do-Pinto, União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, no concelho de Serpa, que dista 15 quilómetros do local onde ocorreu o despiste fatal.

Não são ainda conhecidas as razões do acidente, que está a ser investigado pelos militares do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV). As informações recolhidas pelo JN apontam que a vítima estaria deslocar-se para Rosal de la Frontera, localidade espanhola onde os portugueses se dirigem para abastecer as viaturas de combustível e adquirir alguns produtos de primeira necessidade.

As operações de socorro envolveram 11 operacionais, apoiados por uma ambulância e um veículo de desencarceramento dos Bombeiros Voluntários de Serpa, a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Beja e três viaturas da GNR, incluindo uma no NICAV.

O corpo da vítima foi transportado para o Gabinete Médico Legal de Beja, onde vai ser autopsiado.