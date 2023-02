Bombeiros salvam ovelha presa numa barragem em Barcelos

Os Bombeiros Voluntários de Barcelos salvaram uma ovelha que estava presa na Barragem de Penide, no rio Cávado, em Barcelos.

Ao que o JN apurou, o animal ter-se-á afastado do resto do rebanho, na freguesia de Areias S. Vicente, e, inexplicavelmente, acabou por ficar preso numas pedras na barragem, já quase na outra margem, do lado da freguesia de Areias de Vilar.

O alerta foi dado por volta das 14 horas e ao local acorreram os Bombeiros Voluntários de Barcelos. Os operacionais Filipe Louro e Job Emanuel, com a ajuda de um barco do Município, que andava na zona a fazer a limpeza do rio, conseguiram trazer o animal para a margem e devolvê-lo ao dono.