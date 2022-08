Criança hospitalizada por inalação de fumo num incêndio em Barcelos

Uma menina de nove anos teve de ser hospitalizada após ter inalado fumo num incêndio em Vila Frescainha S. Martinho, freguesia de Barcelos.

O fogo começou no quarto de uma moradia e a rápida intervenção dos bombeiros impediu que se propagasse a toda a casa, continuando habitável. A menina foi transportada para o hospital de Braga.

No local estiveram os bombeiros de Barcelinhos e Barcelos, com oito viaturas e 20 operacionais, e os Psicólogos do INEM.

Desconhecem-se as causas do incêndio, mas a Polícia Judiciária já está a caminho da moradia para investigar.