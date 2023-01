Homem de 85 anos atropelado em Barcelos 

Um homem de 85 anos foi atropelado, ao final da tarde desta segunda-feira, em Perelhal, freguesia de Barcelos. Desconhece-se, para já, a gravidade dos ferimentos.

O condutor do automóvel que o atropelou parou no meio da via para prestar auxílio e outro carro acabou por chocar, com violência, na sua viatura.

O acidente aconteceu pouco depois das 18 horas, na estrada nacional 103-1, que liga Barcelos a Esposende e que se encontra cortada ao trânsito, provocando longas filas.

No local estiveram os bombeiros de Barcelos e a VMER.

A GNR está a controlar o trânsito.