Mau cheiro do novo aterro em Barcelos desespera moradores da Póvoa

Unidade de tratamento está instalada em Barcelos, mas são os habitantes da Póvoa de Varzim que mais se queixam. Alguns já pensam mudar de casa

O novo aterro sanitário do Baixo Cávado e Vale do Lima, instalado na freguesia de Paradela, Barcelos, está a deixar os moradores do concelho vizinho da Póvoa de Varzim apreensivos. A nova unidade de tratamento de resíduos urbanos está instalada no limite do concelho de Barcelos, mas são os moradores de Laúndos e S. Pedro Rates, freguesias da Póvoa de Varzim, que têm sofrido com o mau cheiro proveniente daquelas instalações.

António Serra, morador em S. Pedro Rates, vive a menos de 500 metros do novo aterro sanitário e diz que, em determinadas horas do dia, "não se aguenta com o cheiro".