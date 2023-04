Morreu condutor do carro que chocou com camião em Barcelos 

Morreu o condutor do automóvel que, na tarde desta quinta-feira, colidiu violentamente com um camião em Tamel S. Veríssimo, freguesia de Barcelos.

O homem, de 35 anos, natural da Venezuela, mas residente em Barcelos, foi reanimado duas vezes no local e foi transportado com vida para o hospital de Braga, onde viria a falecer.

Recorde-se que o acidente aconteceu na estrada nacional 205, que liga a terra do galo a Prado, por volta das 15 horas, quando um camião e um automóvel chocaram frontalmente.

PUB

O condutor do camião, um homem de 60 anos, ficou com ferimentos considerados ligeiros e foi assistido no hospital de Barcelos.

Prestaram socorro os bombeiros de Barcelos, com três viaturas e 12 operacionais, e a VMER.

A GNR registou a ocorrência.