Feira de Agricultura de Braga espera 40 mil visitantes

Altice ​​​​​​​Forum recebe 55.ª edição da AGRO entre os próximos dias 30 de março e 2 de abril.

A organização da 55.ª edição da AGRO - Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação, que se realiza em Braga, espera superar a fasquia dos 40 mil visitantes. O evento decorre ao longo de quatro dias, entre 30 de março e 2 de abril, no Altice Forum.

"É o programa mais completo que tivemos até agora, o que fará com que esta seja uma feira intensa e uma montra do que de melhor se faz na região", explicou o administrador da InvestBraga, Carlos Silva, ontem, na apresentação do certame.

A AGRO ocupará uma área total de 25 mil metros quadrados, terá mais de 200 expositores e cerca de 300 animais em exposição, integrando oito concursos pecuários, com destaque para o da raça Holstein Frísia.

Muitas atividades

No recinto exterior estarão expostas 450 máquinas agrícolas, dando corpo àquela que é, segundo Carlos Silva, "a maior feira do país em termos de exposição de maquinaria para este segmento".

O programa integra cerca de 60 atividades paralelas, como workshops, seminários e conferências que servirão para debater o futuro do setor agropecuário, mas também uma aposta reforçada nos showcookings.

A AGRO terá ainda um salão de alimentação, com azeites, chocolates, compotas, doçaria, conservas, queijos, produtos regionais, fumeiro tradicional e vinhos, para além da área de restauração, com seis restaurantes de carnes DOP (Denominação de Origem Protegida) e dezenas de tasquinhas regionais.

Os bilhetes para os quatro dias de feira já estão à venda nas bilheteiras do Altice Forum Braga e em Meo BlueTicket (https://blueticket.meo.pt/Event/8010/), sendo esta última a opção de compra mais barata. A entrada é gratuita até aos 12 anos e, a partir dos 13 anos, custa 3,50 euros por dia.