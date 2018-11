Estudantes de Braga queixam-se de agressões e assaltos junto à universidade

Sandra Freitas Hoje às 14:47 Facebook

Um grupo de alunos da Universidade do Minho lançou, no início da semana, uma petição online a pedir mais policiamento e iluminação na zona envolvente ao campus de Gualtar, em Braga, para combater episódios de violência junto às áreas residenciais e dos bares.

O presidente da Associação Académica (AAUM), Nuno Reis, confirma "um sentimento de insegurança" entre a comunidade estudantil e vai reunir com a PSP de Braga na próxima semana.

"Há três anos chegou a ser feito um protocolo entre PSP e a AAUM e ficou estabelecido um aumento de rondas e proximidade das autoridades aos estudantes. Mas, de facto, desde o início deste ano letivo, tem acontecido uma vaga anormal de situações de violência que exigirão um maior reforço policial, mas também mais iluminação nas ruas e melhores acessos", afirma o dirigente estudantil.

Rixas e assaltos

Nuno Reis, que subscreveu a petição lançada pelos estudantes, esclarece que os relatos que lhe chegam estão relacionados com rixas entre pessoas alheias à comunidade académica e assaltos a carros. O último caso de violência aconteceu na madrugada de domingo. Ao JN, a PSP de Braga confirmou a ocorrência de "um esfaqueamento, que criou alarido" entre os alunos, tendo o suspeito sido identificado. No entanto, assegurou, "não há registo do acréscimo de casos semelhantes" e a PSP "tem reforçado o policiamento".

"Temos agendada uma reunião com a PSP para trabalhar nesta questão. Perceber se existem casos de violência mais graves do que aquilo que é habitual e cruzar os nossos dados com os das autoridades", afirma Nuno Reis, sublinhando que tem como objetivo "protocolar algumas responsabilidades", não só com a PSP, mas também com a universidade e a Autarquia. "Todos quererão que os estudantes se sintam bem e em casa", considera.

Da parte do Município, o vereador Firmino Marques garante que estará para breve a substituição da iluminação na Rua Nova de Santa Cruz, a principal artéria de ligação aos bares frequentados pelos estudantes. "Vamos colocar lâmpadas LED, que trarão mais luminosidade", frisa.

Até ao fecho desta edição, a petição pública dirigida aos responsáveis das juntas de S. Victor e Gualtar, à Câmara e ao reitor da UMinho - com quem o JN não conseguiu contactar -, já tinha sido subscrita por cerca de mil pessoas.

Medidas de segurança

A questão da insegurança nas imediações da Universidade do Minho não é nova. Em 2015, a PSP e a Associação Académica assinaram um protocolo que previa "medidas de segurança pública", além de "ações de sensibilização e informação".

Ruas problemáticas

A Rua do Vilar, onde três estudantes morreram na sequência da queda de um muro, e a Rua dos Peões são as que albergam mais bares e onde acontece a maioria dos casos de violência. A Rua Nova de Santa Cruz liga as duas zonas de diversão noturna. Será ali que, segundo o vereador Firmino Marques, irá ser reforçada a iluminação durante a noite.