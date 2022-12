Motorista encontrado morto dentro do camião em Cabeceiras de Basto

Um homem de 53 anos foi encontrado sem vida, ao início da tarde desta sexta-feira, dentro de um camião, em Vila Nune, concelho de Cabeceiras de Basto. O homem, motorista de profissão, tinha chegado esta madrugada de uma viagem e tinha estacionado o camião no parque da empresa, em Vila Nune. Tal como era hábito, quando chegada de viagens a meio da noite, decidiu pernoitar dentro da viatura.

Esta sexta-feira, terá sido o irmão que estranhou o facto de estar incontactável e que acabou por encontrá-lo já sem vida dentro do camião. Ao local acorreram meios de socorro dos Bombeiros Cabeceirenses, da Cruz Vermelha de Arco de Baúlhe e do INEM, mas o óbito acabou por ser declarado no local.

A GNR também esteve no local e, segundo apurou o JN, está descartada a hipótese de crime. O corpo foi transportado para o Gabinete Médico Legal do Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, para ser submetido a autópsia.

Este motorista de 53 anos vivia sozinho na freguesia vizinha de Cavez, também em Cabeceiras de Basto.