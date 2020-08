Colisão frontal mata motociclista em Celorico de Basto

Carlos Rui Abreu Hoje às 01:21 Facebook

Um homem de 45 anos morreu, esta quarta-feira à noite, num acidente de viação em Celorico de Basto.

O acidente ocorreu cerca das 23 horas, no lugar de Rebordões, na União de Freguesias de Caçarilhe e Infesta. Tratou-se de um choque frontal entre uma moto e um veículo ligeiro, do qual resultou a morte do motociclista.

No local, a vítima ainda foi assistida pelos Bombeiros Voluntários Celoricenses e pelas equipas do INEM mas acabaria por não resistir aos ferimentos. Este homem de 45 anos era residente em Caçarilhe.