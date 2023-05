Descobertas ferramentas com cerca de 300 mil anos em Esposende

Foram descobertas, em Esposende, durante as escavações arqueológicas que decorrem no canal intercetor, ferramentas com cerca de 300 mil anos.

Os artefactos líticos talhados - ferramentas de pedra lascada -, atribuídos ao denominado tecno-complexo Acheulense, fazem recuar a ocupação humana nesta região ao Paleolítico Inferior, que antecederam a chegada do "Homem Moderno" à Europa.

Os dados obtidos nas escavações sugerem que estas peças terão sido produzidas numa antiga praia, que se encontra a cerca de um quilómetro da atual linha da costa e 13 metros acima do nível do mar. Esta premissa documenta os sucessivos avanços e recuos do oceano, durante a época da história da Terra denominada Pleistoceno.

Os trabalhos arqueológicos estão a ser coordenados por Sérgio Monteiro-Rodrigues, do Departamento de Ciências e Técnicas do Património da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e contam com a participação de estudantes de licenciatura e de mestrado desta mesma instituição, bem como da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, para além do apoio logístico, técnico e de equipamentos da autarquia.