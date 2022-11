Autocarro que transportava crianças sofre acidente mas não chama assistência

Um autocarro que transportava crianças para a Escola EB 2,3 Padre Joaquim Flores, em Fafe, sofreu um acidente na EN207, na freguesia de Travassós. A viatura embateu num muro, ficando com vários danos, nomeadamente vidros partidos, mas não foram acionados os meios de socorro.

A empresa transportadora decidiu enviar uma viatura de substituição e as crianças seguiram viagem para a escola, situada na freguesia de Revelhe, a cerca de seis quilómetros do local do acidente.

Só aí, já com as crianças na escola, é que foram chamados os meios de socorro. Bombeiros Voluntários de Fafe e vários meios do INEM estiveram no local e, segundo apurou o JN, há a registar 11 feridos ligeiros entre as crianças que viajavam no autocarro.

A GNR está no local a investigar os contornos desta situação. Paula Nogueira, vereadora da educação do Município de Fafe, também está a averiguar um eventual mau comportamento dos responsáveis da empresa por não terem acionado os meios de socorro logo após o acidente.