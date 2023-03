Autarca quer garantias do Governo para construir a via do Avepark

Rui Dias Hoje às 21:11 Facebook

O presidente da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança, avisou, esta sexta-feira, à margem da reunião do executivo, que o município não tem verbas para construir a via do Avepark. O acesso que vai ligar a A11 ao parque de ciência e tecnologia vai custar 40 milhões, mas o PRR só lhe atribui 12,6.

Domingos Bragança alertou que se o Governo não disponibilizar as importâncias necessárias, atempadamente, "a Câmara não pode andar à frente, adiantando dinheiro".

O projeto de construção desta via de ligação do nó da autoestrada ao parque de ciência e tecnologia, em Barco, próximo de Caldas das Taipas, está inscrito no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) com 12,6 milhões de euros, mas segundo o presidente da Câmara de Guimarães, "a obra não se fará por menos de 40 milhões".