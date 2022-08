Condutor de 25 anos morre após despiste em Guimarães

Um jovem, com 25 anos, morreu, perto da meia-noite de sábado, na sequência de um despiste de carro na vila de Brito, em Guimarães. A vítima seguia com três amigos, que sofreram ferimentos ligeiros.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, Bento Marques, o acidente aconteceu na Rua de S.João Batista, após a reta da Chã e a passagem de um viaduto, perto das bombas de gasolina. O carro seguia no sentido das Taipas para o centro da vila de Brito, quando o jovem perdeu o controlo do carro, pelas 23.49 horas, hora do alerta.

A viatura terá capotado e voltado a virar até parar na valeta. Quando os bombeiros chegaram ao local, as vítimas "já se encontravam fora da viatura", adiantou Bento Marques, sublinhando que nada havia a fazer pelo condutor, natural de Famalicão. O óbito foi declarado no local por uma equipa médica da VMER de Guimarães.

Os pais acorreram de imediato ao local e foram acionados os psicólogos do INEM.

Os Bombeiros Voluntários das Taipas também ajudaram nas operações de socorro. Segundo Bento Marques, uma das três vítimas ligeiras não quis ser transportada ao hospital.