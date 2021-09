Estava deitada na estrada e morreu atropelada em Moreira de Cónegos

Delfim Machado Ontem às 23:54 Facebook

Uma mulher de 55 anos morreu atropelada, esta quarta-feira à noite, em Moreira de Cónegos, Guimarães. A vítima estava deitada na estrada, fora da passadeira, quando foi atingida por um automóvel.

A mulher residia na rua onde o atropelamento aconteceu, a Rua de São Padroeiro, em Moreira de Cónegos. Os Bombeiros Voluntários de Vizela foram alertados às 20.29 horas e chegaram rapidamente ao local, mas já nada foi possível fazer para salvar a vítima.

"À nossa chegada, foram realizadas manobras de reanimação, mas infelizmente foram em vão e o óbito foi declarado no local", disse, ao JN, Paulo Félix, comandante dos Bombeiros Voluntários de Vizela.

A corporação mobilizou duas ambulâncias com cinco elementos. O condutor do automóvel também teve de receber assistência hospitalar, embora sem gravidade. É um homem residente em Moreira de Cónegos e tem 54 anos.

Pelo que foi possível apurar, esta não foi a primeira vez que a mulher sofreu lesões por estar deitada na estrada. Noutras situações teve de receber assistência hospitalar.

No local esteve ainda a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Guimarães, bem como a GNR do posto de Lordelo e do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação.