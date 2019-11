Delfim Machado Hoje às 10:57 Facebook

Uma explosão fez dois feridos e causou severos danos numa habitação de Donim, concelho de Guimarães, esta segunda-feira de madrugada.

Passavam cerca de 15 minutos da uma da manhã quando os moradores da rua do Paúlos, em Donim, ouviram a forte explosão. As causas ainda são desconhecidas e estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária (PJ) de Braga, embora as primeiras suspeitas apontem para uma fuga de gás.

Os Bombeiros Voluntários das Taipas foram alertados por um vizinho à 1.17 horas, mobilizando três viaturas e nove elementos. Encontraram já fora de casa os donos, um homem de 47 anos e uma mulher de 44, com ferimentos ligeiros.

O casal estava no quarto e foi atingido por parte do teto que ruiu, mas conseguiu sair pelo próprio pé, apenas com escoriações e algum desnorte, comum nestas situações. As vítimas foram assistidas no local e transportadas para o Hospital de Guimarães. Ainda durante a madrugada, tiveram alta hospitalar. O casal tem dois filhos, menores, que não sofreram qualquer ferimento e passaram a noite em casa de vizinhos.

Às primeiras horas do dia, eram bem visíveis os estragos provocados pela explosão. Três viaturas ficaram danificadas, todos os vidros da casa ficaram partidos, a porta de entrada voou cerca de dez metros até ao quintal de um vizinho, o portão metálico exterior desprendeu-se e ficou dobrado na estrada, as telhas do telhado foram levantadas e a estrutura de parede da garagem, em tijolo e betão, sucumbiu totalmente à violência do impacto. A explosão atingiu ainda duas casas de vizinhos que ficaram com os vidros partidos.

No local, durante a madrugada, esteve a GNR das Taipas, que tomou conta da ocorrência e encaminhou a investigação para a PJ de Braga. A investigação para apurar as causas da explosão foi retomada esta segunda-feira de manhã, com uma equipa da PJ de Braga no local.