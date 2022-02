Greve dos trabalhadores vai parar o Teleférico de Guimarães

Os trabalhadores querem redução de horário e 25 dias de férias.

O Teleférico que liga a Cidade Berço ao Santuário da Penha vai estar parado na próxima segunda-feira. A paralisação foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte.

Em comunicado, o sindicato justifica o recurso à greve com a necessidade de aumentos salariais, a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais e o aumento dos do período de férias para 25 dias úteis. É ainda apresentada como razão para a paralisação a falta de "pagamento do trabalho suplementar", a "falta de pessoal e de condições de segurança e saúde no trabalho".

O Teleférico de Guimarães é gerido pela Turipenha, uma cooperativa de turismo de interesse público, encabeçada pela Câmara Municipal de Guimarães e presidida pela vereadora do Turismo, Sofia Ferreira. Além do Teleférico, a Turipenha também é responsável pela gestão do Parque de Campismo da Penha.

Em 2019, o último ano antes da pandemia, o bilhete do Teleférico subiu de cinco para 7,5 euros e foram vendidas 231 519 viagens, menos 38 mil que no ano anterior.