Homem fica sem braço em acidente com motosserra

Um homem, de 44 anos, sofreu ferimentos graves causados por uma motosserra que estava a manusear, este sábado à tarde, em Barco, uma freguesia próxima das Taipas, no concelho de Guimarães.

O funcionário de uma serração estava a trabalhar com uma motosserra, quando perdeu o controlo do equipamento e foi gravemente atingido. A corrente da serra atingiu-o no braço esquerdo, que acabou por ser amputado. O homem sofreu ainda cortes no peito.

Os Bombeiros Voluntários da Taipas receberam o alerta às 15.48 horas. Ao chegarem ao local, a primeira preocupação dos bombeiros foi o controlo da hemorragia. A equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, estabilizou o homem no local. A vítima foi transportada, primeiro para o Hospital de Guimarães, pela ambulância da corporação taipense e depois foi transferida para o Hospital de São João, no Porto, devido à gravidade dos ferimentos.