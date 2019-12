Hospital paga 1,4 milhões por negligência em parto

Delfim Machado e Luís Moreira Hoje às 09:32 Facebook

Família de Guimarães indemnizada 15 anos depois pelo "Senhora da Oliveira". Menina teve de ser reanimada e sofreu paralisia cerebral, ficando dependente de terceiros.

O Hospital da Senhora da Oliveira (HSOG), em Guimarães, vai pagar 1,4 milhões de euros de indemnização por negligência médica num parto mal feito que provocou paralisia cerebral no bebé, uma menina. A criança precisa de cuidados constantes, quer do foro pessoal quer do médico, desde 2004. O acordo entre a família, de Guimarães, e o hospital foi homologado em novembro pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, tendo já sido paga uma primeira tranche de 150 mil euros.

Ao que o JN apurou de fonte ligada ao processo, o motivo do parto defeituoso prendeu-se com problemas com a ventosa que auxiliava o nascimento. Por isso, a bebé nasceu em paragem cardiorrespiratória e teve de ser reanimada por elementos dos cuidados intensivos neonatais. Sobreviveu, mas a paralisia cerebral originada tornou-a dependente de terceiros para todas as funções da sua vida, como comer ou ir à casa de banho, o que obrigou a mãe a deixar de trabalhar. Hoje, a menina tem 15 anos e duas irmãs mais novas que ajudam a mãe.

