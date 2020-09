Morreu utente infetada com covid-19 em lar de Guimarães

Delfim Machado Hoje às 21:13 Facebook

Uma idosa morreu, esta segunda-feira, no Hospital Senhora da Oliveira Guimarães, depois de ter sido diagnosticada com covid-19. Era utente no lar de São Torcato.

A mulher sofria de outras patologias e estava internada no Hospital de Guimarães desde que foi conhecido o surto no lar do Centro Social de São Torcato, no passado dia 11. Era uma das duas utentes que estava internada no Hospital.

No dia 11, após um exame positivo a um dos idosos, o Centro Social de São Torcato realizou testes em todos os utentes e funcionários do lar. A testagem acabaria por confirmar um surto que até então se desconhecia. Dos 35 utentes, 34 estavam positivos. Entre os 23 profissionais, nove também estavam infetados.

Os utentes infetados permaneceram no lar, com exceção de dois que tiveram necessidade de cuidados hospitalares e foram internados no Hospital Senhora da Oliveira Guimarães.

Nos últimos dias, a Irmandade de São Torcato desdobrou-se em esforços para contratar novos funcionários, uma vez que alguns estão positivos e outros estão em isolamento profilático. Apesar das dificuldades, a tarefa tem-se revelado bem-sucedida e os idosos têm recebido todos os cuidados de saúde, em parceria com instituições como a Câmara Municipal de Guimarães, Cruz Vermelha, Autoridade de Saúde e Segurança Social.

O lar de São Torcato é um dos mais modernos do concelho de Guimarães, inaugurado em 2011 com as valências de lar, centro de dia e apoio domiciliário. O investimento inaugurado naquele ano representou cerca de um milhão e meio de euros, num esforço dividido entre a Câmara, o Governo e a Irmandade de São Torcato.