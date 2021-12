Motociclista de 27 anos morre em colisão com carro em Guimarães

Rui Dias Hoje às 17:18 Facebook

O acidente condicionou o trânsito na EN 105, em Nespereira, Guimarães.

A colisão entre uma mota e um carro, este sábado, por volta das 15 horas, na EN 105, na freguesia de Nespereira, resultou num morto.

A vítima mortal é o condutor do motociclo, um homem de 27 anos. Os ocupantes da viatura ligeira não sofreram ferimentos.

Os bombeiros de Vizela receberam o alerta às 15.15 horas e deslocaram para o socorro cinco operacionais e duas ambulâncias. A VMER de Guimarães também esteve na assistência à vítima. Apesar das tentativas de reanimação não foi possível reverter a paragem cardiorrespiratória do motociclista e o óbito foi declarado no local.

A Brigada de Trânsito da GNR de Braga e a GNR de Vizela, estiveram no local.

O corpo vai ser encaminhado para as instalações do Gabinete Médico-Legal e Forense do Ave, no Hospital Senhora da Oliveira - Guimarães.