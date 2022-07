Tiago nunca deixou de ir à Penha, onde foi abandonado após ter sido raptado

Tiago André volta todos os anos ao Santuário da Penha, em Guimarães, o lugar onde foi encontrado, três dias depois de ter sido raptado da maternidade do Hospital Senhora da Oliveira, em julho de 2002. Natural de Atei, uma freguesia de Celorico de Basto, a Penha tornou-se a sua segunda casa e os que ali trabalham são parte da família. Tiago fez 20 anos no passado dia 16 e desta vez trouxe a companheira, Joana Arada, com quem planeia casar, "no Santuário, pois claro".

Coincidência ou não, Tiago nasceu no dia de Nossa Senhora do Carmo, em Celorico de Basto. Bebé e mãe foram transferidos logo de seguida para o Hospital de Guimarães, na sequência de complicações no parto. "Aquele menino era tão desejado por mim, pelo pai e pela irmã", lembra a mãe, viúva desde 2017.

Maria Emília ainda estava entre a alegria do sonho realizado e as dores do parto, quando, no dia 17 de julho, ao fim da tarde, "uma mulher, dos seus 25 anos, entrou no meu quarto e começou a falar comigo". A visitante, "cheia de elogios e falinhas mansas", pediu-lhe para pegar no bebé e fugiu com ele. Debilitada, Maria Emília ainda não conseguia levantar-se, gritou por socorro, mas não valeu de nada.