Morreu Manuel Baptista, ex-autarca da Póvoa de Lanhoso

O atual vereador e antigo presidente da Câmara da Póvoa de Lanhoso, Manuel Baptista, morreu esta sexta-feira, vítima de doença prolongada.

O empresário de 59 anos, militante do PSD, esteve durante três mandatos à frente dos destinos da Câmara da Póvoa de Lanhoso. Foi eleito pela primeira vez em 2005, quebrando um ciclo de doze anos de Executivo PS, e manteve-se na liderança da autarquia até 2017, ano em que saiu da presidência devido à lei de limitação de mandatos.

Em 2017, Manuel Baptista integrou a lista do PSD à Câmara, mas para o lugar de vereador, que manteve até à doença se agravar, há poucos meses.

Ao JN, fonte da Câmara da Póvoa de Lanhoso confirmou o falecimento e indicou que as informações relativas ao funeral do ex-autarca vão ser transmitidas oportunamente nos canais de comunicação do município.