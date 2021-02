Bombeiros e GNR resgatam quatro espanhóis na Serra do Gerês

Hoje às 09:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro espanhóis, duas mulheres e dois homens, foram resgatados ao início da madrugada deste domingo, do alto da Serra do Gerês, pelos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, em conjunto com a Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR e GNR do Gerês.

A Equipa de Busca e Resgate e Montanha dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro foi a primeira acionada e a chegar ao local, nas imediações da Cabana de Arrocela, segundo disse este domingo ao JN o comandante daquela corporação, José Amaro.

As primeiras informações apontam para que o grupo, aproveitando o bom tempo, tenha tentado chegar à zona do chamado Poço Azul, mas com o anoitecer acabaram por se perder durante o regresso, pedindo auxílio às autoridades, estando o Posto da GNR da Vila do Gerês a esclarecer as circunstâncias da ocorrência e se houve violação de alguma norma relacionada com o confinamento, tratando-se de estrangeiros.

"O grupo foi localizado inicialmente através de coordenadas do GPS", de acordo com o comandante José Amaro, salientando que nenhum dos perdidos ficou ferido, tendo-se refugiado na Cabana de Arrocela, em Vilar da Veiga, Terras de Bouro, que é um antigo abrigo dos pastores das vezeiras da Serra do Gerês.