Caminhantes resgatados pela GNR no Gerês

Joaquim Gomes Hoje às 09:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Um grupo de quatro caminhantes foi resgatado, na noite de sábado, de uma zona alta da Serra do Gerês, em Terras de Bouro.

Os caminhantes encontravam-se numa área entre Vidal e Lomba do Pau quando perderam a noção de onde estavam, tendo telefonado para o 112, que por sua vez acionou o Posto de Busca e Resgate em Montanha do Gerês da GNR.

Acabaram por ser localizados pelos militares da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR nas imediações da antiga Cabana de Pastores do Vidoal, em Terras de Bouro, já com sintomas de desidratação.

Depois de deixarem o carro estacionado junto da Casa Florestal da Portela do Leonte, os três homens e uma mulher terão subida pela Preza, Outeiro Moço, Enfragadouro, para a Chã da Fonte, ascendendo até Fonte da Borrageirinha e Gralheira, Vidal e Lomba de Pau, de acordo com as primeiras indicações.