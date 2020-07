"Coração" do Gerês interdito devido a risco máximo de incêndio

Joaquim Gomes Hoje às 11:22 Facebook

O chamado "coração" do Gerês encontra-se completamente encerrado à circulação de pessoas e de veículos, devido e risco máximo de incêndio de incêndios florestais, com base no Estado de Alerta Especial Vermelho, que vigora igualmente no distrito de Braga.

Na base desta decisão, do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, que foi adotada pelo Município de Terras de Bouro, estão as previsões de risco máximo ou de muito elevado, de fogos florestais, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro, Manuel Tibo, confirmou durante a manhã deste sábado, ao JN, que "entre a meia-noite de sábado e as 23.59 horas de domingo", a chamada Estrada da Geira Romana, entre e a Bouça da Mó e a Mata de Albergaria, um perímetro com caraterísticas inteiramente florestais, com cerca de cinco quilómetros, sito na freguesia de Campo do Gerês, do concelho de Terras de Bouro e no distrito de Braga.

A estrada florestal asfaltada, inaugurada há uma semana pelo ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, entre a Portela de Leonte e a Portela do Homem, até à zona fronteiriça, "continuará para já a funcionar normalmente até eventuais indicações em contrário", acrescentou, ao JN, o autarca de Terras de Bouro.

O cumprimento desta decisão, que implicará inclusivamente a proibição de circular a pé, entre a Bouça da Mó e a Mata de Albergaria, será assegurada pelas forças de segurança, nomeadamente o Corpo Nacional de Agentes Florestais e dos Vigilantes da Natureza, que são tutelados pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática, através do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, e dos Sapadores Florestais de Terras de Bouro, a par também da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro.