Filmagem de cabras bebés com um drone gera indignação no Gerês

A perseguição, com um drone, de cabras bebés e das mães gerou indignação entre frequentadores da Serra do Gerês. Grupo ambientalista preocupado.

Pedro Domingues, autor de um blogue de guias e roteiros de viagens, intitulado "Impulsive Addiction", colocou o vídeo nas redes sociais de crias e respetivas mães a correr em plena penedia, o seu habitat natural, na Serra do Gerês. As imagens foram feitas, com um drone, que é proibido em parques naturais, foram feitas algures no Curral da Arrocela, numa zona de especial proteção do Parque Nacional da Peneda-Gerês.

Ao longo de quinta-feira, Pedro Domingues foi sendo contactado por vários frequentadores, alguns a fim de retirar o vídeo, o que acabou por fazer, depois de resistências iniciais. "O que fiz com as cabras não teria feito se soubesse que reagiriam da forma que reagiram", disse o autor do vídeo.

Ao JN, já início da noite, Pedro Domingues admitiu "ter cometido um erro" e considerou que o vídeo assumiu "proporções exageradas", especialmente nas reações. "Mais grave que o meu ato, foram os insultos e as ameaças que me transmitiram durante o dia", disse o autor da filmagem.

Referindo "nunca ter o intuito de assustar ou magoar as cabras", Pedro Domingues disse que "quis vê-las mais de perto" e fez a filmagem. "Sei ser proibido, mas há milhares de fotos publicadas do Gerês. O meu objetivo era tirar fotos para publicar, mostrar às pessoas o Gerês sem segredos. É um vídeo brutal, mas senti-me um pouco arrependido de o ter feito", acrescentou.

Grupo "O Gerês" diz que poderia ter sido pior

O grupo ambientalista "O Gerês" diz que o caso poderia ter tido consequências graves. "No final de semana, um visitante do parque nacional, alegadamente ligado ao turismo, com página de Internet dedicada a vídeos de drone, terá entrado numa zona de proteção e lançando o seu drone no ar, sem qualquer tipo de autorização, colocando-o em perseguição de um grupo de cabras monteses composto por crias e progenitoras, gerando uma acelerada e stressante debandada desse grupo, escarpas acima e abaixo", denunciou a agremiação.

"Após vários pedidos de utilizadores da rede social Instagram onde o vídeo foi publicado, o responsável pelo vídeo garantiu que não iria apagar a sua publicação criticando as regras estúpidas do Parque Nacional, e incentivando até em alguns casos outros utilizadores com mais seguidores a replicarem esse vídeo para chegar ao máximo de público possível", segundo refere o mesmo grupo de ambientalistas da Serra do Gerês.

O JN tentou ouvir a versão do ICNF, enquanto a tutela direta do Parque Nacional da Peneda-Gerês, durante esta quinta-feira, mas não teve qualquer resposta, até ao final do dia, do Gabinete de Comunicação do ICNF.