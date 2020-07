GIPS resgata duas mulheres que se desorientaram num trilho no Gerês

Sandra Freitas Hoje às 16:18 Facebook

O Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro (GIPS) da GNR foi chamado para um resgate no Gerês, em Terras de Bouro, depois de duas mulheres, com 37 e 45 anos, se terem desorientado num trilho das cascatas do Arado, ao início da tarde desta quarta-feira.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga, o alerta, pelas 14 horas, foi dado pelas próprias mulheres. "Desorientaram-se no trilho, estavam com fadiga e pediram ajuda", descreveu fonte do CDOS, admitindo que, duas horas depois, os militares da GNR, ainda, estavam a orientar as vítimas, a pé, até uma zona acessível, onde as esperam os Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro.

Ao que tudo indica, as mulheres não apresentam ferimentos e não vão precisar de assistência hospitalar.