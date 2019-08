Mulher gravemente ferida na Cascata da Tahiti

Joaquim Gomes Hoje às 22:53 Facebook

Uma mulher ficou gravemente ferida, na tarde desta terça-feira, na Cascata da Tahiti, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, no concelho de Terras de Bouro, encontrando-se a receber assistência no Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga.

A vítima, com 40 anos, emigrante em Lyon, França, fraturou um braço e sofreu diversas escoriações, tendo sido socorrida pela Equipa de Emergência da Delegação de Rio Caldo da Cruz Vermelha Portuguesa e por uma Equipa de Busca e Resgate em Montanha, do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR, tendo sido a seguir transportada pelos socorristas da CVP, para o Hospital Central de Braga.

A Cascata de Fechas de Barjas, mais conhecida por Cascata do Tahiti, situa-se na zona da Ermida, em Vilar da Veiga, a maior e mais populosa freguesia do concelho de Terras de Bouro, tendo vindo a registar este ano, mais uma vez, frequentes casos de ferimentos graves, apesar dos avisos das autoridades e de placas indicativas nos seus acesso.

A ocorrência foi já registada por militares do Posto Territorial da GNR da Vila do Gerês.