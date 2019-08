Jovem de Santo Tirso ferido após queda no Gerês

Joaquim Gomes Ontem às 22:58 Facebook

Um jovem ficou ferido, este domingo, após uma queda nas Cascatas do Tahiti, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, na freguesia de Vilar da Veiga, concelho de Terras de Bouro, distrito de Braga.

O jovem, de 20 anos, residente em Santo Tirso, estava com um grupo de amigos a divertir-se nas Cascatas de Fecha de Barjas (mais conhecidas como Cascatas do Tahiti), quando escorregou e sofreu uma queda de diversos metros, apurou o JN.

Na sequência da queda, a vítima sofreu escoriações em várias partes do corpo, havendo igualmente suspeitas de fraturas.

O jovem foi retirado em segurança daquela zona escarpada por uma Equipa de Busca e Resgate em Montanha da Companhia 1.1 do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR, que nesta época de veraneio se encontra com um posto avançado na zona da Pedra Bela, no Gerês.

Após ser assistido por elementos da Delegação de Rio Caldo da Cruz Vermelha Portuguesa, o jovem foi transportado para o Hospital Central de Braga.