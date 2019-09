Quatro jovens resgatados pela GNR após seis horas perdidos no Gerês

Joaquim Gomes Hoje às 10:03 Facebook

Quatro jovens, três neozelandeses e um cabo-verdiano, foram resgatados pela GNR, a meio da madrugada deste domingo, depois de cerca de seis horas perdidos no Gerês.

Os jovens, três homens e uma mulher, perderam-se numa zona de acesso sujeito a autorização, quando iam a caminho das antigas Minas dos Carris. Afastaram-se da trajetória do velho trilho, perto da zona de proteção total, depois de se terem desviado do estradão rumo aos Carris.

Desorientaram-se já ao início da noite de sábado. Perceberam que não conseguiriam voltar sozinhos ao trilho e quando conseguiram rede de telemóvel pediram ajuda ao 112, que acionou os meios necessários.

Foram resgatados pelo Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR, a cerca de cinco quilómetros acima da estrada florestal, cerca das quatro horas da madrugada deste domingo.

Saíram pelo acesso da Cascata da Portela do Homem, na Serra do Gerês, e foram levados pela patrulha do GIPS até ao seu veículo, estacionado entre a Mata de Albergaria e a Bouça da Mó.