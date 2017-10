Joaquim Gomes Hoje às 20:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas turistas perderam-se, este domingo à tarde, na zona do Miradouro da Boneca, perto da vila termal do Gerês, em Terras de Bouro.

As turistas, uma francesa e uma portuguesa, deram o alerta para as autoridades dizendo que estavam perdidas numa área totalmente dominada por giestas, encontrando-se em pânico.

No local estão forças dos Postos Territoriais da GNR da Vila do Gerês e de Terras de Bouro, para além do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR.