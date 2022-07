Jovem de 18 anos cai em cascata do Gerês

Uma rapariga com 18 anos sofreu ferimentos nas pernas, na sequência de uma queda na cascata de Fecha de Barjas, mais conhecida por cascata do Tahiti, no Gerês, concelho de Terras de Bouro.

O alerta para o acidente foi dado este sábado, pelas 11.50 horas. Ao local, acorreram os elementos da Cruz Vermelha de Rio Caldo e da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR, num total de cinco elementos.

Segundo fonte das autoridades, "suspeita-se que a vítima terá sofrido uma fratura no tornozelo". Na altura do incidente, ao contrário das recomendações para o local, a mulher "estaria descalça".

A jovem foi transportada para o Hospital de Braga.