Jovem sofre traumatismo craniano após queda nas Cascatas do Tahiti

Um jovem sofreu um traumatismo craniano, durante a tarde desta sexta-feira, após ter caído nas Cascatas do Tahiti, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, junto à aldeia de Ermida, no concelho de Terras de Bouro.

A vítima, de 21 anos, residente em Vila Nova de Gaia, sofreu escoriações nos membros superiores, devido a uma queda livre de cerca de cinco metros, numa zona de penedia, no fundo das cascatas, designadas de Várzeas ou Fecha de Barjas, mas mais conhecidas por Cascatas do Tahiti, dada a atração que exercem nos veraneantes.

Um núcleo de militares de busca e resgate em montanha, preparada para atuar em grande ângulo, da Companhia 11 da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR, chegou pouco depois ao local, assim como uma equipa de socorristas da Delegação da Vila do Gerês da Cruz Vermelha Portuguesa, que logo socorreram a vítima, que foi estabilizada e retirada das cascatas.

O jovem foi transportado de imediato para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga, pela Cruz Vermelha Portuguesa da Vila do Gerês, encontrando-se livre de perigo.