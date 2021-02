Lobos abatidos a tiro no Parque Nacional da Peneda-Gerês

Joaquim Gomes Hoje às 15:30 Facebook

Dois lobos foram abatidos a tiro no Parque Nacional da Peneda-Gerês, o que está a causar uma onda de indignação entre ambientalistas e frequentadores da região, porque tudo indica que se tratou de uma armadilha.

O caso está a ser investigado por vigilantes do Instituto da Conservação Natureza e das Florestas (ICNF), do Ministério do Ambiente e militares do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR, que estarão na posse dos registos que poderão identificar os responsáveis.

O achado dos animais ocorreu no domingo, junto à chamada Casa do Padre, em Couço, nos acessos às antigas Minas dos Carris, admitindo-se que possa haver mais casos idênticos naquela zona do único parque nacional português, que faz fronteira com a Galiza, Espanha.

Segundo apurou o JN, no local, perto da Lagoa do Marinho, nos últimos meses têm sido colocados bocados de carne envenenada alegadamente destinadas aos lobos e que acabam por vitimar cavalos de raça garrana que andam igualmente por ali em busca de alimento.

Aliás, os primeiros indícios apontam para que tenha sido um cavalo morto o isco que foi fatal para os lobos, numa zona rodeada de armadilhas.

Há dois fatores que segundo habitantes das aldeias locais poderão explicar o ressurgimento do abate de lobos: em Portugal apertaram as regras de indemnização para ataques dos lobos a rebanhos, pois muitas vezes são cães famintos, e não aquela espécie protegida, a matarem o gado; e na vizinha Espanha, a recente proibição de caçar lobos está envolta em muita polémica, em especial por parte do lóbi da caça.