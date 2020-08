Morreu jovem ferida no domingo em acidente com mota de água no Gerês

Joaquim Gomes Hoje às 17:41 Facebook

A jovem gravemente ferida, este domingo, na queda de uma mota de água, no Gerês, morreu, esta madrugada, no Hospital de Braga. É o segundo óbito, no espaço de três dias, naquela zona fluvial de Vilar da Veiga, em Terras de Bouro, no distrito de Braga.

A jovem, de 20 anos, natural de Amares mas emigrada em França, estava de férias no Parque Nacional da Peneda-Gerês, quando, ao final da tarde deste domingo, caiu, na mota de água em que seguia, agarrada à condutora, alegadamente devido a ondulação provocada por uma embarcação a motor que passou pelas chamadas Pontes de Rio Caldo.

Com ferimentos graves e uma forte hemorragia, a jovem foi assistida por socorristas da Delegação de Rio Caldo da Cruz Vermelha Portuguesa e transportada para o Hospital Central de Braga, tendo sido submetida a uma intervenção cirúrgica de urgência. Ainda assim, acabou por falecer.

Esta terça-feira, na mesma zona da Albufeira da Caniçada, na chamada "Praia de Ipanema", da localidade de Bairro, em Vilar da Veiga, Terras de Bouro, morreu afogado um jovem de 34 anos, José Alberto de Araújo Carvalho, de Vila do Conde.

O presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro, Manuel Tibo, tem vindo a alertar para a falta de condições de segurança daquelas praias fluviais. A autarquia está, aliás, a tentar obter competências para colocar nadadores-salvadores, vigilantes e outras estruturas que garantam melhor segurança e conforto aos turistas que procuram o concelho, sobretudo nesta fase de pandemia gerada pela covid-19.