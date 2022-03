Expropriados pela Continental em Famalicão contestam valores em tribunal

Hoje às 17:06 Facebook

Donos de armazéns no Centro de Negócios em Lousado, Vila Nova de Famalicão, querem que a empresa de pneus pague mais. Visada diz que está a cumprir a lei.

Os proprietários de dois armazéns do Centro de Negócios do Vale do Ave, em Lousado, Famalicão, - onde vai nascer o Parque Industrial da Continental Mabor - estão descontentes com o valor das expropriações de que estão a ser alvo.

A indústria de pneus vai ampliar a área de produção e armazenagem para aquele local, mas não conseguiu adquirir todas as frações. Por isso, avançou para a expropriação.