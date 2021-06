Criança de dois anos morre atropelada pelo pai em Famalicão

JN 15 Junho 2021 às 22:32 Facebook

Um menino de dois anos morreu atropelado acidentalmente pelo próprio pai no interior de uma empresa de têxteis-lar em São Mateus, Vila Nova de Famalicão.

Segundo apurou o JN, o homem estaria a manobrar uma empilhadora e a criança, de apenas dois anos, estaria sentada.

Quando deu conta, o pai já tinha atropelado acidentalmente a criança.

Os bombeiros fizeram manobras de reanimação à criança, mas não conseguiram reverter a situação.

No local, estiveram os bombeiros de Riba de Ave, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Nova de Famalicão e uma equipa de psicólogos do INEM do Porto.