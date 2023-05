Um morto e um ferido grave num atropelamento em Famalicão

Alexandra Lopes Ontem às 23:49, atualizado hoje às 00:23 Facebook

Uma jovem de 19 anos morreu e um rapaz com 18 anos sofreu ferimentos graves, na noite deste sábado, depois de serem atropelados na Variante Nascente, em Gavião, Famalicão.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, as vítimas terão sido colhidas por um veículo pesado em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas. As primeiras informações dão conta que poderão ter sido atropeladas depois de uma avaria no carro em que seguiam.

Ao local, foram chamados Bombeiros Famalicenses, de Famalicão, VMER de Braga, do hospital de S. João, SIV Santo Tirso e Unidade de Psicólogos do INEM. A Variante Nascente foi cortada no sentido Norte/Sul. A vítima em estado grave foi levada para o Hospital de Braga.

A PSP de Famalicão está no local.