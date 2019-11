Explosão em habitação causa um ferido grave em Joane

Hoje às 09:35, atualizado às 11:04 Facebook

Uma explosão, provavelmente de gás, numa casa em Joane, Famalicão, causou um ferido grave, esta segunda-feira de manhã.

A vítima foi transportada para o hospital de São João, no Porto, com queimaduras de terceiro grau em 100% do corpo.

As primeiras indicações apontavam para um homem ferido. No entanto, a vítima é a mulher, de cerca de 70 anos. Na habitação estava ainda a filha do casal, que, tal como o pai, não sofreu ferimentos.

A mulher estaria na cozinha quando ocorreu a explosão, provavelmente motivada por acumulação de gases.

No local estão os Bombeiros Famalicenses e a VMER de Famalicão. A explosão ocorreu cerca das 8.30 horas desta manhã de segunda-feira.