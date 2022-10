Famalicão não dorme para poder resgatar animais

Município criou brigada que trabalha 24 horas todos os dias. Pedidos de ajuda chegam às oito dezenas diárias

Paulo Lopes já perdeu a conta ao número de animais que resgatou nestes cerca de quatro anos ao serviço do CROA - Centro de Recolha Oficial Animal de Famalicão. A paixão por animais levou-o a estar disponível 24 horas por dia para ajudar "animais em perigo" e por isso não são raras as vezes em que desce a poços ou sobe a árvores e telhados para acudir a cães e gatos. Agora com a criação da Brigada de Resgaste Animal, apresentada esta terça-feira, conta com a ajuda de Sérgio Simões e Nuno Gomes, dois colegas a quem deu formação. "A minha paixão pelos animais cresceu desde que vim trabalhar para cá, por isso sempre estive disponível 24 horas por dia, todos os dias", disse recordando a noite da última passagem de ano em que foi acionado duas vezes.

Usualmente, os pedidos para resgate vêm das forças policiais, bombeiros e até de particulares. Segundo Fidélia Aboim, veterinária municipal, a brigada poderá ser acionada através do número de emergência do CROA para "animais na via pública sem proteção ou em perigo".