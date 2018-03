Português meteu baixa depois de ganhar o Euromilhões

Emília Monteiro Hoje às 12:00 Facebook

Um operário da empresa Continental Mabor, em Lousado, Vila Nova de Famalicão, é o mais recente euromilionário português e parece estar com baixa médica.

O jovem, residente no concelho famalicense, foi o vencedor dos 61 milhões do primeiro prémio do Euromilhões sorteado na passada terça-feira. O autor da aposta de 2,50 euros, feita no Café Ribeiro, em Lousado, quer manter o anonimato.

"O prémio está muito bem entregue! A pessoa que acertou nos números precisa e merece o dinheiro", disse ao JN uma das poucas conhecedoras da identidade do vencedor.

Nos últimos dias, o operário não tem comparecido ao trabalho. Ao que tudo indica, está com baixa médica. Não é a primeira vez que sai um primeiro prémio do Euromilhões no distrito de Braga. Ainda em agosto do ano passado, um apostador de Mesão Frio, Guimarães, ganhou 36 milhões, também num jackpot.